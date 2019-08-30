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Haluk Levent’ten Diyanet hakkında tweet
Haluk Levent’ten Diyanet hakkında tweet
Şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya hesabından Diyanet İşleri Bakanlığı'nın bugünkü Cuma hutbesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anmaması üzerine kendisine çok sayıda mesaj geldiğini söyledi ve bir öneride bulundu.
Magazin 30 Ağustos 2019 - 14:29

Diyanet İşleri Başkanlığı, bugünkü Cuma hutbesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü 30 Ağustos'ta yine anmaktan imtina etti. Cuma hutbesinde zaferden ve vatan bütünlüğünden bahsedilirken, 30 Ağustos Zaferi'nin kahramanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün adı bile anılmadı. Yaşanan bu gelişme sonrasında özellikle sosyal medyada çok sayıda tepki içeren mesaj paylaşılırken belki de bu paylaşımlardan en dikkat çekeni Haluk Levent’ten geldi. AHBAP Derneği üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaşan ve onların derdine merhem olmaya çalışan Levent, hutbede Atatürk’ün adının olmamasıyla ilgili olarak kendisine çok sayıda mesaj geldiğini ancak bu konunun muhattabının kendisi olmadığını belirtti ve şu mesajı attı:

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Son güncelleme: 14:37 - 30.08.2019
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