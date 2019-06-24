Haluk Levent’ten Ekrem İmamoğlu paylaşımı

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, seçim sonuçları açıklandıktan ve Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra, Twitter hesabından İmamoğlu ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak “Seçim bitti. Artık yazabilirim” ile başlayan bir paylaşım yaptı.

Levent İmamoğlu’nu tebrik ettikten sonra şöyle yazdı: “İstanbul’u yönetecek yeni başkan sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyorum. Seçimden 1 yıl önce yanına gitmiştim. Beylikdüzü’nde cinsel istismara uğrayan kızımıza ve ailesine destek istemiştik. Hep yanlarında oldu. Aileye ev buldu. Sağolsun”