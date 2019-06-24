Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Haluk Levent’ten Ekrem İmamoğlu paylaşımı
Haluk Levent’ten Ekrem İmamoğlu paylaşımı
Haluk Levent, dün sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı yayınlayarak "Seçim bitti. Artık yazabilirim" dedi...
Magazin 24 Haziran 2019 - 13:04

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, seçim sonuçları açıklandıktan ve Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra, Twitter hesabından İmamoğlu ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak “Seçim bitti. Artık yazabilirim” ile başlayan bir paylaşım yaptı.
Levent İmamoğlu’nu tebrik ettikten sonra şöyle yazdı: “İstanbul’u yönetecek yeni başkan sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyorum. Seçimden 1 yıl önce yanına gitmiştim. Beylikdüzü’nde cinsel istismara uğrayan kızımıza ve ailesine destek istemiştik. Hep yanlarında oldu. Aileye ev buldu. Sağolsun”

Etiketler