Haluk Levent’ten ‘Elon Musk’a yardım’ çağrısı

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın "Evim yok, arkadaşlarımın boş odalarını kullanıyorum" açıklamasının ardından Haluk Levent, sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yaptı. Levent paylaşımına, "Arkadaşımıza ev bulalım" notunu düştü.

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AHBAP Derneği Başkanı sanatçı Haluk Levent, Tesla ve SpaceX’in sahibi dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk’ın “Evim yok, arkadaşlarımın boş odalarını kullanıyorum” açıklamasının ardından Musk’ı ti’ye aldı.

Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Musk’ın açıklamasına dair bir haberi alıntılayarak, “Haydi Ahbap! Arkadaşımıza ev bulalım. @ahbap_dallas” yazdı.

Elon Musk, TED konferans başkanı Chris Anderson ile video söyleşisinde bir evi olmadığını ve arkadaşlarının boş odalarında kaldığını açıkladı.

Elon Musk’ın eski sevgilisi ve iki çocuğunun annesi olan Kanadalı şarkıcı Grimes de Vanity Fair dergisi ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda, Musk’ın “bazen yoksulluk sınırının altında” yaşadığını belirtmişti.

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