Haluk Levent’ten gazilere konser

Ankara'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programda sanatçı Haluk Levent, gaziler ve yakınlarına konser verdi.

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Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlenen program kapsamında, gaziler ve yakınları kahvaltıda bir araya geldi. Daha sonra Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Konseri ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Oyunları Topluluğu’nun gösterisi izlendi.



Sanatçı Haluk Levent de gaziler ve yakınlarına konser verdi. Levent, konserin başında yaptığı konuşmada, “Bugün burada sizlerle olmanın onurunu yaşıyorum, aranızda olmaktan çok mutluyum” dedi.

Programa katılan gazilerden Ahmet Karakuş, 2021 yılında Suriye’nin İdlib bölgesinde düzenlenen operasyonda yaralandığını ve omuriliğinden hasar gördüğünü söyledi. Karakuş, tekerlekli sandalye basketbolu oynamaya başladığını ve milli takıma girmek için çalıştığını belirtti.

Konser, gaziler ve yakınlarının Haluk Levent’e çiçek takdim etmesiyle sona erdi. (AA)