Haluk Levent’ten işçilere baklavalı destek

Kurduğu AHBAP derneği üzerinden ihtiyacı olanlara yardım eli uzatan şarkıcı Haluk Levent, bu defa işçilerin yanında durdu.

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Müzisyen Haluk Levent, işçilere verdiği desteğini sürdürüyor. Bu kez de Cargill işçilerinin yanına giden Levent, işçilere baklava ikram etti. ABD’li gıda üreticisi Cargill’in Bursa’da bulunan fabrikasındaki görevlerine, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle son verilen 14 işçi, İstanbul’a yürüyüş başlatmıştı.

BAKLAVALI SÜRPRİZ

Levent, 4 gündür yürüyen işçilere baklavalı sürpriz yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “153 gündür süren ve 4 gündür Orhangazi’den İstanbul’a yürüyen Cargill işçileri çay içmeye davet ettiler. Boş gelmedim baklava ikram ettim. Eyy hükümet! Eyy muhalefet! Lütfen bi gelin şu işçileri dinleyin. Ben anca şarkı söylerim ama siz çözersiniz durumu” dedi.



