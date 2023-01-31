Haluk Levent’ten Melek Mızrak Subaşı paylaşımı: Nankörler!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ziyareti sonrası gündem olan CHP'li Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'la ilgili bir paylaşım da Haluk Levent'ten geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun Bilecik ziyaretinde Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı’yla çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu.
Tarzıyla dikkat çeken Melek Mızrak Subaşı, Game Of Thrones dizisindeki Targaryen hanesi karakterlerine benzetilirken Haluk Levent de paylaşımda bulundu.
“BENİM GİBİ YAKIŞIKLIYI 2 DAKİKADA HARCADINIZ”
Twitter hesabından kendi gençlik fotoğrafını yayınlayan Haluk Levent, “Nankörler! Neymiş Melek Mızrak Subaşı güzelmiş başkan olmalıymış! Benim gibi bir yakışıklıyı ve dünya güzelini 2 dakikada harcadınız!” dedi.
VEKALETEN BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ
CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in, belediyedeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle, 25 Şubat 2022’de İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından 3 Mart 2020’de Bilecik Belediyesi meclis üyeleri, belediyeye vekaleten bakacak olan başkan vekilini belirlemişti.
Başkan vekili seçilen, Millet İttifakı adayı CHP’li Muharrem Tükekçioğlu’nun da geçmişte aldığı bir cezanın onaylanmasının ardından meclis üyeliği düşürülmesi nedeniyle Bilecik belediye meclis üyeleri yeniden sandık başına giderek başkan vekilini belirlemişti.
Geçen yıl nisan ayında belediye meclis üyeleri arasında yapılan seçimde, Millet İttifakı adayı Melek Mızrak Subaşı 14 oy alarak Bilecik Belediyesi vekalet belediye başkanı seçilmişti.