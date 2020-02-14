Haluk Levent’ten ‘Robin Hood’ açıklaması: Onu tanıyorum ama…

Sanatçı Haluk Levent, gecekondu mahallelerinde veresiye defterlerini satın alan ve yoksul insanlara yardımda bulunan 'Robin Hood'un kimliğinin belli olduğu haberine dair açıklama yaptı.

Kurduğu AHBAP Derneği üzerinden yardıma muhtaç insanlara merhem olan Haluk Levent aynı zamanda sosyal medya hesabını da son derece aktif olarak kullanan bir isim… Dernek üyelerine yaptığı çağrılarla gündeme gelen Levent, bu defa son dönemin merak edilen yardım meleklerinden ‘Robin Hood’ hakkında bir paylaşımda bulundu. Levent, “Ben Robin Hood'u tanıyorum. O isterse ismini açıklarım ama istemiyor” ifadesini kullandı.

Sanatçı Haluk Levent, “Türkiye’de birçok gecekondu mahallesine giderek veresiye defterlerini satın alması başta olmak üzere yoksul insanlara birçok yardımda bulunan Robin Hood, kimliğini açıkladı. Robin Hood olduğunu söyleyen Erdoğan Uludağ, ‘Kimliğimi Haluk Levent’in isteğiyle açıklıyorum’ dedi” ifadesiyle yayınlanan habere dair paylaşımda bulundu.

Levent, “Böyle bir şey yok. Sevgili Erdoğan kardeşimiz de bir hayırsever ve o da zaten Robin Hood olmadığını söyledi. Ben ise Robin Hood'u tanıyorum. O isterse ismini açıklarım ama istemiyor” dedi.