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Haluk Levent’ten samimi paylaşım
Haluk Levent’ten samimi paylaşım
Kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü AHBAP Derneği ile yardıma muhtaç insanların yardımına koşan şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla işinin ne kadar zor olduğunu gözler önüne serdi.
Magazin 4 Mart 2020 - 09:26

Zaman zaman yaptığı açıklamalarla AHBAP Derneği’nin başkanlığını bırakmak istediğini söylese de şimdilik bu isteğini gerçekleştiremeyen Levent, Türkiye genelindeki üyelerine yardıma muhtaç olan isimler konusunda bilgilendirmede bulunuyor.

Çoğu zaman gerekli desteği sağlayabilmek adına vaatlerde de bulunan ve bağışçılarına şarkı söylemekten yemek yapmaya kadar geniş bir yelpazede hizmet veren Levent yaşadığı psikolojiyi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım üzerinden gösterdi.

Fenomen dizi Behzat Ç. ye göndermede bulunan Haluk Levent şu ifadeleri kullandı: “Behzat amirim için ‘nasıl kaldırıyor bunca yükü, bunca hayal kırıklığını’ derdim. Sonuçta o rol icabı! Ya benim kalbim?”

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