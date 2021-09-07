Haluk Levent’ten sevindiren haber

Coronaya yakalanan sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından hastalığının 8'inci gününde test sonucunun negatife döndüğünü duyurdu.

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Moskova'da Rus Kızıl Ordu ile konser vermeye hazırlanan ünlü şarkıcı Haluk Levent geçtiğimiz günlerde corona virüsüne yakalandığını duyurmuştu.

Hastalık süreciyle ilgili yeni bir paylaşım yapan Levent, bugün yaptırdığı testin negatif çıktığını söyledi. Levent paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

* Moskova için zorunlu PCR testi sonucu covid pozitif çıkmıştım. Hatta yanlıştır diye kan testi de yaptırmıştım. Sonuç pozitifti. Öksürük, ağrı, ateş filan hiç birini yaşamadım.

* Bugün 8. gün ve az önce haber geldi. Testim negatif. Herkesin rahat atlatması dileğiyle.

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