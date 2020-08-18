Haluk Levent’ten tecavüzcü Musa Orhan hakkında çarpıcı mesaj

18 yaşındaki İ.E.'ye cinsel saldırıda bulunan ve ölümüne sebep olan Musa Orhan'ın korunmaması gerektiğini belirten Haluk Levent, "Tecavüzcünün tacizcinin sağcısı solcusu, memuru, askeri olmaz" dedi.

Uzman çavuş Musa Orhan tarafından cinsel saldırıya maruz bırakılan ve ardından intihar girişiminde bulunan 18 yaşındaki İ.E. 16 Temmuz'dan bu yana tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AHBAP’ın kurucusu Haluk Levent, Musa Orhan’ın tutuklanmasını talep ederek, sosyal medya hesabından çarpıcı bir mesaj paylaştı.

“KİMSE MUSA ORHAN’I KORUMASIN”

Levent, mesajında şöyle dedi:

“Devletin üniformasının yerlere düşürülmesine izin vermeyin. Kötüler her yerde her meslekte olabilir. Tecavüzcünün tacizcinin sağcısı solcusu, memuru, askeri olmaz. Musa'nın o üniformayı giymeye ve onu kirletmeye hakkı yoktur. Kimse de onu korumasın.”