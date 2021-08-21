Haluk Levent’ten teşekkür

Yaz konserlerinin gelirlerini Türkiye’nin farklı noktalarında çıkan orman yangınları mağdurlarına bağışlayan ünlü müzisyen Haluk Levent, 60 bin liralık bilet desteği veren Kuşadası Belediye Başkanı'na teşekkür etti.

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Ünlü Müzisyen Haluk Levent, geçtiğimiz hafta Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da gerçekleşen konserine kişisel olarak 60 bin Türk Lirası değerinde bilet alarak destek olan Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.

Ünlü müzisyen Haluk Levent ise sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti. Haluk Levent açıklamasında şu ifadeleri kullandı, “Bildiğiniz gibi yaz konserlerimin tarafıma düşen geliri orman ve sel yangınları için kullanılacaktı. Sevgili Ömer Günel kişisel olarak 60 bin TL’lik bilet desteğinde bulundu. Çok teşekkür ediyorum.”