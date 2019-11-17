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Hamdi Alkan eşi Selen’in projesini açıkladı
Hamdi Alkan eşi Selen’in projesini açıkladı
Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, Instagram hesabı üzerinden eşi Selen Görgüzel Alkan'ın yeni müzik projesiyle ilgili paylaşımda bulundu.
Magazin 17 Kasım 2019 - 09:59

Geçtiğimiz aylarda çıkardığı single ile müzik piyasasında ‘ben de varım’ diyen Selen Görgüzel Alkan, 18 Kasım’dan yeni bir şarkı ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Erkin Koray’ın ‘Gönül Salıncağı’ şarkısını seslendiren Selen Görgüzel Alkan’a en büyük destek yine eşinden geldi. Hamdi Alkan, Instagram hesabından birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını paylaştı ve altına da şunları yazdı:

“Hayata hayat katan,neşe ve enerji katan bir şarkı ile @selengorguzelalkan 18 Kasım’da sizlerle olacak. Erkin Koray'ın 1976 yılında seslendirdiği “Gönül Salıncağı” şarkısı seneler sonra Selen Görgüzel in sesinden hayat bulacak. Güzel,samimi ve dinledikçe ruhunuzu coşturan bir çalışma oldu. Yolu açık, dinleyicisi bol olsun.”

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