Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel boşandı! ‘Çok didiştik, çok barıştık’

Yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, 8 yıllık evliliklerini noktaladı. Çift, anlaşmalı olarak boşandı. Görgüzel, "Çok sevdik, çok didiştik, çok barıştık, unutulmaz anılar biriktirdik" dedi.

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2014 yılında İtalya’da evlenen yönetmen Hamdi Alkan ile şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel boşandı.

Haklarında uzun süredir ayrılık dedikoduları çıkan çift, bugün Beykoz Adliyesi’nde anlaşmalı olarak boşandı.

Alkan ve Görgüzel, birbirlerinden hiçbir şey talep etmedi.

“ÖMÜR BOYU DOSTUZ”

Boşanmanın ardından Selen Görgüzel, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

“9 yıl beraber ağlayıp, beraber güldük… Aynı havayı soluduk. Çok sevdik, sevildik, çok didiştik, çok barıştık, unutulmaz anılar biriktirdik. Hastalıkta ve sağlıkta da hep beraberdik. Bugün karı-koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız… Kızıma ve bana kattığın tüm güzellikler için teşekkürler Hamdi Alkan… Başarı ve mutluluk daima seninle olsun…”

Hamdi Alkan da bu sözleri sayfasına taşıdı.

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