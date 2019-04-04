Hamdi Alkan: Selen açmış açacağı kadar

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan Canan Hoşgör'den olan kızı Ayşe ile Akmerkez'deydi.

Baba kız beraber kitap alışverişi yaptı. Ara tatilde kızıyla vakit geçirdiğini dile getiren Hamdi Alkan, “Ayşe’nin ara tatili var. Kitap alışverişine çıktık” dedi. Son zamanlarda kendisinin kızlarının peşinden koştuğunu dile getiren Hamdi Alkan, “Kız babası dert babası. Annesi albüm peşinde ben kızların peşinde, öyle gidiyoruz işte” diyerek eşi Selen Görgüzel’e de göndermede bulundu.

“ŞARKI ÇOK GÜZEL”

Katıldığı bir ödül töreninde giydiği derin yırtmaçlı kıyafetiyle dikkat çeken Görgüzel, ‘Hamdi Bey kıyafetlerinize karışıyor mu?’ sorusuna; “Hamdi Bey’in beni engellemek gibi bir hakkı yok” diyerek resti çekmişti. Eşinin kıyafetini nasıl bulduğu sorulan Alkan, “O konuyu hiç açmayalım. Zaten Selen açmış açacağı kadar. Şaka bir yana şarkı çok güzel, o da bir yola girdi” diyerek esprili gönderme yaptı.