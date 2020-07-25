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Hamdi Alkan’a yabancı damat geliyor! Zeynep Alkan, sevgilisiyle tatilde
Hamdi Alkan’a yabancı damat geliyor! Zeynep Alkan, sevgilisiyle tatilde
Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün büyük kızı Zeynep Alkan, oyunculuk eğitimi almak için yurt dışını seçmişti. İlk yılını İtalya'da okuyan Zeynep Alkan, devamında Hollanda'nın Amsterdam şehrindeki bir okula kayıt oldu. Amsterdam'da erkek arkadaşı Wesley Pabis ile birlikte yaşayan Alkan, normalleşme sürecinde sevgilisiyle ülkesine döndü.
Magazin 25 Temmuz 2020 - 11:06

“Hayat Bazen Tatlıdır” dizisindeki rolüyle oyunculuk serüvenine adım atan Zeynep Alkan, kendini geliştirmek için eğitim almayı seçerek yurt dışına yerleşmişti. Alkan, karantinanın ardından normalleşme sürecinin de başlamasıyla, sevgilisiyle ülkesine döndü.

Fotoğraf: Instagram

“URLA’DA AŞK BAŞKA”

Sevgilisi Wesley ile tatil için Urla’nın yolunu tutan Alkan, erkek arkadaşını ailesiyle de tanıştırdı. Alkan, Urla’da yaptıkları tatilden aşk dolu paylaşımlarını sosyal medya hesabından da yayınladı.

Alkan’ın bu paylaşımlarına takipçileri, “Hamdi Alkan’a yabancı damat, Wes enişte” gibi yorumlar yaptı. Enişte yorumlarını beğenen Zeynep Alkan, sevgilisi için ‘Wes Enişte’ adında bir Instagram sayfası açtı. Çift bu sayfa üzerinden eğlenceli paylaşımlar yapıyor.

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