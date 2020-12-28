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Hamdi Alkan’ın kızı ameliyat oldu! Bir süre konuşamayacak

Yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, YouTube kanalında burnundan ve ses tellerinden ameliyat olduğunu duyurdu. Alkan, ses tellerindeki kisti aldırdığı için 1 hafta boyunca konuşamayacak.

Güncellenme: 13:56, 28/12/2020
Haberler Magazin
Hamdi Alkan’ın kızı ameliyat oldu! Bir süre konuşamayacak

Hamdi Alkan’ın oyuncu kızı Zeynep Alkan, her anını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Son olarak bir YouTube videosu yayınlayan Alkan, ameliyat olduğunu ve bu süreçte yaşadıklarını anlattı.

Zeynep Alkan “Deviasyon (burun) ameliyatı olacağım. Ses tellerimden kist alınacak. Daha önce de bir kere deviasyon ameliyatı olmuştum. Burnumdan kocaman bir et parçası almışlardı. Estetik değil. Sadece nefes almamı sağlayan bir ameliyat. İlk ameliyat işe yaramadı, inşallah bu sefer yarar” diye konuştu.

“BİR HAFTA KONUŞAMAYACAĞIM”

Ses tellerindeki rahatsızlık nedeniyle 3 senedir şarkı söyleyemediğini belirten Alkan, paylaştığı videoda “Bazı seslere çıkamıyorum. Bu moralimi inanılmaz bozuyor. Sesimde çatallaşma var. Kist ameliyatı olacağım. Bir hafta konuşmayacağım” diye konuştu.

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Yayınlanma Tarihi:13:55,