Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan gözyaşlarına hakim olamadı

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Usta sanatçı Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile yaşadığı acıyı takipçileriyle paylaştı. 19 yaşındaki genç kız 6 yaşından itibaren beraber büyüdüğü ‘Zeytin’ isimli kedisini kaybetti. Yaşanan bu üzücü olayın ardından Zeynep Alkan, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşarak şu ifadelere yer verdi ; “Bu çocuk 13 senedir en yakın arkadaşım, kardeşim, kızım, dostum, yoldaşım Zeytin ve bende içimden gelenleri paylaşmak istedim. Elveda, seni çok seviyorum”





