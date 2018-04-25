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Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan gözyaşlarına hakim olamadı
Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, 13 senedir beslediği kedisini kaybedince gözyaşlarına hakim olamadı.
Magazin 25 Nisan 2018 - 13:07

Usta sanatçı Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile yaşadığı acıyı takipçileriyle paylaştı.  19 yaşındaki genç kız 6 yaşından itibaren beraber büyüdüğü ‘Zeytin’ isimli kedisini kaybetti. Yaşanan bu üzücü olayın ardından Zeynep Alkan, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşarak şu ifadelere yer verdi ; “Bu çocuk 13 senedir en yakın arkadaşım, kardeşim, kızım, dostum, yoldaşım Zeytin ve bende içimden gelenleri paylaşmak istedim. Elveda, seni çok seviyorum”
zeynepalkan

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Son güncelleme: 13:42 - 25.04.2018
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