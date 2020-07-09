Hamdi Alp kimdir? Hamdi Alp nereli, kaç yaşında?

Son olarak Kuşlarla Yolculuk isimli dizide Derviş Sami karakterine hayat vermiş olan Hamdi Alp hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Hamdi Alp kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

HAMDİ ALP KİMDİR?

Hamdi Alp, 29 Temmuz 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden mezundur. Aslen Siirt'li olan Alp'in çocukluk yılları İstanbul Maltepe'de geçmiştir.

Edebiyata ve tiyatroya olan ilgisi lise 1. sınıfta edebiyat öğretmeni Hatice Kır sayesinde başladı. Lise öğrenimi boyunca yönetmenliğini Hatice Kır’ın yaptığı çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı. Eugene Ionesco’nun “Gergedan” adlı oyununda (Berenger) ve Anton Çehov’un “Martı” adlı oyununda (Treplev) canlandırdığı karakterlerle; Eyüboğlu Eğitim Kurumlarının düzenlemiş olduğu, jüri başkanlığını Işıl Yücesoy’un yaptığı tiyatro festivalinde ve Profilo AVM’nin düzenlemiş olduğu, jüri başkanlığını Özdemir Nutku’nun yaptığı Tiyatro Festivalinde 2 yıl üst üste “En İyi Erkek Oyuncu” ödüllerine layık görüldü.

Kameralar karşısına ilk kez 2007 yılında yayınlanan Annem dizisinde canlandırdığı İsmail karakteriyle geçmiş, ardından; Günahkarlar, Acayip Hikayeler, Zehirli Sarmaşık, Ömre Bedel, Annem, Sınırlar, Bayram Abi, Sahibinden Kiralık, Günahkarlar, Deneme Çekimi, Hangi Film, Eyvah Eyvah 2, Kabadayı, Bir Umut Yeter, Cesur Yürek, Suç Unsuru, Sınırlar ve Payitaht Abdülhamid gibi yapımlarda rol almıştır.

Hamdi Alp son olarak TRT ekranlarında yayınlanan Kuşlarla Yolculuk dizisinde Derviş Sami karakterine hayat vermiştir.

Ödülleri:

Sevmekten Öldü Desinler / Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri 2018 – “Seçici Kurul Özel Ödülü”

Hamdi Alp'in rol aldığı bazı tiyatro oyunları:

Sevmekten Öldü Desinler / Oyuncu – 2017

Macbeth / Oyuncu – 2015

Benim Adım Anna / Celal – 2015

Anarşik / Kürdan – 2015

İkna Teknikleri / Oyuncu – 2012

Uyarca / Oyuncu – 2013

Hamdi Alp'in rol aldığı diziler:

Kuşlarla Yolculuk (Derviş Sami, 2020)

Payitaht Abdülhamit (Cezzar, 2019)

Bir Umut Yeter (Salih, 2018)

Cesur Yürek (Doğan, 2016)

Analı Oğullu (Ece’s Patient, 2014)

Nizama Adanmış Ruhlar (Suriyeli, 2013)

Zehirli Sarmaşık (Alper, 2011)

Ömre Bedel (Ömer, 2009-2010)

Hakkını Helal Et (2007)

Annem (İsmail, 2007-2008)

Hamdi Alp'in rol aldığı filmler:

Sınırlar (İmam, 2018)

Suç Unsuru (2017)

Sahibinden Kiralık (İzzet, 2017)

Bayram Abi (Talha, 2016)

Günahkarlar (Ali Rıza, Video 2013)

Deneme Çekimi (2013)

Hangi Film (Engin, 2011)

Eyvah Eyvah 2 (2011)

Gitme (Kerim, Kısa Film 2008)