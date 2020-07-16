Hamile Gigi’den canlı yayın

Sadece işiyle değil özel hayatıyla da sürekli olarak gündemde olan Gigi Hadid anne olmak için gün sayıyor. Hadid son olarak sosyal medya hesabından bir canlı yayın gerçekleştirdi.

Şimdilerde 7.5 aylık hamile olan Gigi Hadid’in yaşadığı süreç milyonlarca takipçisi tarafından merak ediliyor ve hakkında çıkan haberler de yakından takip ediliyor.

Bunun farkında olan Gigi de takipçilerini bilgilendirmek adına zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kendisi hakkında merak edilenlere açıklık getiriyor.

Bir kız bebek annesi olmaya hazırlanan Gigi son olarak Instagram hesabından bir canlı yayın gerçekleştirdi ve takipçileriyle sohbet ederek göbeğini gösterdi.