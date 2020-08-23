Hamileliğinde çok az kilo alan Ceyda Ateş’ten yeni açıklama…

Ünlüler dünyasında hamileliği boyunca çok az kilo alan isimlere rastlıyoruz. Adeta hiç göbeği çıkmadan doğum yapan isimler arasına görünen o ki oyuncu Ceyda Ateş de katılacak.

Şimdilerde kızını kucağına almak için gün sayan Ceyda Ateş, sosyal medya hesabından paylaştığı hamilelik fotoğraflarında çok az kilo aldığı yönünde haberlerle gündeme gelmişti.

Ateş yaptığı soru-cevap etkinliğinde bu konuyla ilgili kendisine yöneltilen bir soruya da büyük bir içtenlikle yanıt verdi: