Hamileyken acil ameliyata giren Kourtney Kardashian’ın son durumu

Blink-182 grubunun davulcusu Travis Barker'la geçtiğimiz yıl dünya evine giren magazin ünlüsü Kourtney Kardashian sevenlerini korkuttu.

“Keeping Up with the Kardashians” isimli reality şov programıyla tanınan Kourtney Kardashian (44), bir süredir birlikte olduğu davulcu Travis Barker’la 2022 yılında evlenmiş ve çok geçmeden de hamile olduğu haberini duyurmuştu.

Ancak geçtiğimiz gün Kardashian, bebeğini henüz doğurmamışken tıbbi bir operasyon geçirmek zorunda kaldı. Acil bir fetal ameliyata giren Kardashian’ın durumu şu an iyi ve bebeğin de sağlıklı olduğu doğrulandı.

Turnede olan 47 yaşındaki Barker da ameliyat haberini alır almaz “acil bir aile meselesi” sebebiyle eşinin yanına koştu.

INSTAGRAM’DA PAYLAŞTI

Kardashian, Instagram’da paylaştığı ve eşiyle ellerinin birbirine dolandığı siyah beyaz fotoğrafın yanına, “Bebeğimizin hayatını kurtardıkları için inanılmaz doktorlarıma sonsuza kadar minnettar kalacağım.”

“Turneden sonra yanıma koşarak hastanede yanımda olan ve sonrasında benimle ilgilenen eşime, sonsuza kadar minnettarım. Anneme de bu süreçte elimi tuttuğu için teşekkür ederim.”

“Geçmişte çok kolay üç hamilelik geçirmiş biri olarak, acil fetal ameliyata girme korkusuna hazırlıklı değildim. Benzer bir durumu yaşamamış hiç kimsenin bu duyguyu anlamaya başlayabileceğini sanmıyorum. Hamileyken bebekleri için mücadele etmek zorunda kalan annelere karşı yepyeni bir anlayış ve saygı duyuyorum.” diye yazdı.

