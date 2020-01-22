Hamileyken nişanlısı tarafından darp edilen Ceren Kaplakarslan, anne oldu

Ceren Kaplakarslan, geçen ekim ayında nişanlısı Temel Kankıran tarafından hamileyken darp edilmiş ve bunun üzerine şikayetçi olmuştu. 6 aylık hamile olan Kaplakarslan ile annesi Nuray Deveci’yi silah kabzasıyla vurarak yaraladığı ve tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan yapımcı Temel Kankıran, yargılandığı davanın ilk celsesinde tahliye edilmişti. Olaydan sonra tedavi olan Kaplakarslan, annesi Nuray Deveci’yle ABD’ye yerleşmişti.

KIZINI KUCAĞINA ALDI

ABD’de bir kız bebek dünyaya getiren Kaplakarslan, bebeğinin ismini Tuva koydu. Kaplakarslan, ilk fotoğraflarını da sosyal medyadan yayınladı.

