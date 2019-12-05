Hande Acar üzerindeki kürkün gerçek olmadığını açıkladı

Hande Acar, dün arkadaşları ile birlikte bir alışveriş merkezinde görütülendi. Basını karşısında gören Acar, yanlış anlaşılmamak için kürkünün gerçek olmadığı söyledi.

Cemiyet hayatının tanınan simalarından birisi olan Hande Acar, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Tek başına alışverişe gelen sosyetik güzele ilerleyen saatlerde yakın arkadaşları da eşlik etti.

Kürk giyen Hande Acar, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için sorulmadan üzerinde kürkle ilgili açıklama yaptı. Acar, “Arkadaşlar siz sormadan ben hemen söylemek istiyorum. Üzerim de ki kürk kesinlikle gerçek değil. İmitasyon bir üründür” açıklamasında bulundu.