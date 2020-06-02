Hande Ataizi: 14 güne patlamazsak bu iş tamamdır

Oyuncu Hande Ataizi, normalleşme süreciyle birlikte kendisini sokağa attı ve karşılaştığı İstanbul manzarasını takipçilerine aktardı.

Sevgilisiyle birlikte ev karantinasında olan Hande Ataizi, sosyal medya hesabından normalleşme süreciyle ilgili paylaşımda bulundu.

1 Haziran itibariyle başlayan süreç sonrası milyonlarca insan işlerine gitmeye başlarken sokaklar tıpkı salgın öncesinde olduğu gibi dolup taştı.

Karantina sürecini evinde geçiren Hande Ataizi de kendisini sokağa attı ve İstanbul’da karşılaştığı ‘ilk gün’ manzarasını şu sözlerle anlattı:

“Allahım doğru mu görüyorum herkes dışarda… cafeler falanlar filanlar heryer açık. Covid öncesi hayatımıza çok rutin derken değilmiş meğerse, kıymetini bilelmemişiz. Bir daha şikayet edersem çarpılayım. Zaten 14 güne patlamazsak bu iş tamamdır arkadaşlar.”