Hande Ataizi 21 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı

Geçtiğimiz yıl eşi Benjamin Harvey'den "Aramızda kültür farkı var" diyerek boşanan Hande Ataizi, kendinden 21 yaş küçük olan Dinç Aydoğdu ile artık sevgili olduğunu gizlemiyor. Ataizi dün sosyal medya hesabından ilk kez birlikte fotoğraf paylaştı...

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, ABD’li gazeteci eşinden kültür farkları nedeniyle boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı. 46 yaşındaki oyuncu, bir süredir aşk yaşadığı kendisinden 21 yaş küçük Dinç Aydoğdu ile, geçtiğimiz günlerde ilk kez Nişantaşı’nın arka sokaklarında görüntülenmiş ve sevgilisiyle arasına mesafe koyaraz hızla yürümeye başlamıştı…

Dün ise Ataizi araya mesafa koymak yerine, sevgilisiyle başbaşa çekilmiş bir fotoğrafını Instagram story’de paylaştı. Üç aydır birlikteliğini gizli tutan Hande Ataizi’nin, genç sevgilisinin de kendisi gibi oyunculuk yaptığı öğrenildi.