Hande Ataizi artık proje konuşmak istiyor

Yıllar önce uğradığı tacizle alakalı sokakta insanlardan destek alıp almadığı sorulan oyuncu; “Kimse ilgilenmiyor. O konu bitti bence” deyip artık projelerinden konuşmak istediğini; “Önümüzdeki hafta çok güzel haberler vereceğim. Proje konuşalım artık. Dizi olacak. Kanal da belli ama imza atmadan bir şey söylemeyeceğim” dedi. Öte yandan sosyal medyada Türk kadınlarıyla alakalı yaptığı paylaşımla çok konuşulan Mehmet Ali Alakurt hatırlatılan oyuncu, Alakurt'un kim olduğunu bilmediğini belirterek; “Talihsiz bir açıklama olmuş. Heralde belli bir şeyler yaşamış kendi tecrübesinden yola çıkarak paylaşmış. Çok da kötü bir şey dememiş. Genelleme yapmış. Çok ciddiye almamak lazım” dedi.