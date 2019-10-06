Hande Ataizi bu kez de halk otobüsünde…

Geride bıraktığımız aylarda metroya binerken görüntülenen ve haber olan oyuncu Hande Ataizi, son olarak da bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Dinç Aydoğdu ile birlikte bir halk otobüsünde yolculuk ederken görüntülendi. Trafik sıkıntısı yaşamak istemediğini dile getiren ve bu nedenle de sık sık toplu taşıma araçlarında görülen Hande Ataizi bu kez de otobüsü tercih etti.

Ataizi ve Aydoğdu, geçtiğimiz gün Ümraniye’de bir halk otobüsünde fotoğraflandı. Levent durağında inen çiftin “Toplantıya yetiştik” dediği duyuldu. Ataizi, trafik sıkıntısı yaşamak istemediğini ve bu nedenle de sık sık toplu taşıma araçları kullandığını dile getiriyor.