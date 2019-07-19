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Hande Ataizi: Fiziğim güzel çünkü…
Hande Ataizi: Fiziğim güzel çünkü…
Bodrum’daki bikinili fotoğrafları ile gündeme gelen oyuncu Hande Ataizi önceki gün Ortaköy’de düzenlenen özel bir davete katıldı.
Emre ÇEVİK
Magazin 19 Temmuz 2019 - 07:29

Gazetecilerin tatil fotoğraflarının hatırlatması üzerine Hande Ataizi “Güzel bir tatil geçirdim, ben haftada 5 gün spor yapıyorım. Onun için fiziğimin bu şekilde olması gayet normal” dedi. Geçmiş dönemde televizyon programında tartışma yaşadığı Sevda Demirel'in fotoğraflarına yorum yapması ve kendisi ile bir barışmanın söz konusu olup olmayacağı yönündeki sorulara sinirlenen Ataizi, “Haberim yok… demek öyle!” diyerek adete muhabirlerden kaçtı. Daha sonra davete katılan Gonca Vuslateri ile sohbet eden Hande Ataizi bol bol selfie çekti.

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