Hande Ataizi Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili söyledikleri hakkında konuştu: ‘Kötü niyetim yoktu’

Hande Ataizi sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Leon Harvey ile Maçka parkında görüntülendi. Çocukların sokağa çıkma iznini değerlendiren Hande Ataizi oğluyla çimlerin üzerinde oynayarak vakit geçirdi. Hande Ataizi “Evlilik ertelendi” açıklaması yaptı.

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili, “Onu hiç yetenekli bulmuyorum. Sokaktan geçen bir adamı alıp onun yerine koy, o adam daha iyi oynar” sözleri sorulan Ataizi, yaptığı açıklama hakkında, “Ben Kenan’ı seviyorum, hiç bir kişisel çatışmam yok. Ben o programda Kıvanç mı? Kenan mı? sorusu sorulduğunda, ki nefret ediyorum o tip sorulardan, hep bir polemik oluyor. Kıvanç’ı beğendiğimi söyledim. Kenan’ında daha belli karakterlerde oynadığımı söyledim ama olay buraya geldi. Kötü bir niyetle söylemedim. İnsanlar karantinada evlerinde otururken niye böyle negatif şeyler duysunlar. Biraz patavatsızlık ettim. Bende oyuncu olduğum için nacizade fikrimi beyan ettim” diyerek konuya açıklık getirdi.