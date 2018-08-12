Hande Ataizi kimdir? İşte Hande Ataizi hakkında merak edilenler…

Magazin gündeminden düşmeyen Hande Ataizi 4 Kadın Zamanı ile ekranlara dönüyor. Bir çok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Hande Ataizi hakkında merak edilenleri derledik. Peki Hande Ataizi kaç yaşında ve nereli?

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Amerikalı gazeteci Benjamin Harvey ile olan altı yıllık evliliğini yaklaşık dört ay önce bitiren Hande Ataizi ekranlara dönüyor. Hande Ataizi, 2 Eylül 1973 Bursa doğumludur. İşte Hande Ataizi’nin bilinmeyenleri..

HANDE ATAİZİ KİMDİR?

Ayşe Hande Ataizi, 2 Eylül 1973 tarihinde Bursa'da Bursa'lı bir ailenin kızı olarak doğmuştur. Hande Ataizi'nin öz babası Mehmet Ali Ataizi bir mimar, annesi Nermin Çelen ise Uludağ Üniversitesi’nde Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde profesördür. Hande Ataizi üç yaşındayken annesiyle babası ayrılır. Üç yaşından beri Hande’nin üvey babası olan Hadi Çelen, Bursa’da inşaat mühendisidir. Üvey babasından olan Sinan adında kardeşi vardır.

İlk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Profesyonel oyunculuğa Kenter Tiyatrosunda başlayıp 3 yıl devam etmiştir. Bu arada Yeşilçam’la tanışmış. Ardından özel TV kanallarından gelen dizi tekliflerini değerlendirmiştir.

Sinemaya 1996 yılında oynadığı “Mum Kokulu Kadınlar” filmiyle başlamış olup ünlenmiştir. Bu filmdeki rolüyle ‘Altın Portakal' almıştır.