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Hande Ataizi normalleşmeye sevindi
Hande Ataizi normalleşmeye sevindi
Haziran itibarıyla başlayan normalleşme süreci Hande Ataizi'ni sevindirdi.
Emre ÇEVİK
Magazin 2 Haziran 2020 - 12:42

Türkiye, corona virüsüne karşı tedbirler kapsamında Haziran itibarıyla normalleşme sürecine girdi. Bu başlangıca sevinen isimlerden birisi de geçtiğimiz günlerde Kenan İmirzalıoğlu hakkında “Onu yetenekli bulmuyorum, sokaktan geçen bir adamı alıp onun yerine koy daha iyi oynar” diyerek dikkatleri üzerine çeken Hande Ataizi oldu.

‘TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMALIYIZ’

Sevgilisi Dinç Aydoğdu ile birlikte önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takılan Ataizi, “Hayatın normale dönmesi çok iyi oldu. Bundan sonraki süreçte de tedbiri elden bırakmaması lazım” dedi.

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