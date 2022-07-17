Hande Ataizi, oğlu ve sevgilisi yanan cipten son anda kurtuldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde üç gün önce gece yarısı yanan ve itfaiye tarafından söndürülen cipte ünlü sanatçı Hande Ataizi ile oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu’nun olduğu ortaya çıktı. hande Ataizi "Bir dakika geç kalsaydık, yaşamamız çok zordu, sağ çıkma ihtilamiz yoktu" dedi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi'nde 15 Temmuz akşamı saat 22.30 sıralarında meydana gelen yangına lüks otomobil alev alev yanmış, itfaiye tarafından söndürülmüş ve kullanılamaz hale gelmişti. Hurda haline gelen cipin içerisinde oyuncu Hande Ataizi, oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu olduğu ortaya çıktı.

BİR DAKİKA DAHA GEÇ İNSEYDİK KURTULAMAZDIK

Otomobilin alev almasından sonra oğlu ve sevcgilisi ile birlikte araçtan inerek canlarını zor kurtardıklarını belirten Hande Ataizi “Büyük bir kaza atlattık. Çevredeki insanların kornaları, ‘araba yanıyor hemen inin' bağrışları bizi kurtardı. İnanamıyorum, hala şoktayım. Eğer bir dakika daha geç fark etsek araç kapılarını kilitlermiş ve çıkma ihtimalimiz yokmuş. Son anda uzaklaşarak kurtulduk” dedi.