Hande Ataizi’den hayata dair paylaşım…

Her ne kadar uzun bir süredir yeni bir proje ile karşımıza çıkmıyor olsa da yaptığı sosyal medya paylaşımları ve gündeme dair açıklamalarıyla kendisinden söz ettirmeye devam eden Hande Ataizi, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Takipçilerine hayata dair önemli mesajlar veren Hande Ataizi, şunları yazdı:

“Bir şey iste. İmkansız olsun. Peşinden koş. Yorul. Defalarca vazgeç. Defalarca dene. Susmanın çaresizliğini de yaşa bağırmanın da. Uykuların kaçsın. Düşündükçe saç diplerin bile uyuşsun. Her ne ise bu istediğin, aşk da olur iş de. Bağrına taş bas gerekirse. Yeter ki gece yatağına yattığında “ben elimden geleni yaptım” de. Bazen kazanamamış olsan da, yapabileceklerinin ya da bir şeyi delice istemenin limitini görmek de zaferdir.”