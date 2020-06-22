Hande Ataizi’nden buruk Babalar Günü paylaşımı

46 yaşındaki oyuncu Hande Ataizi 6 yaşındayken babası Mehmet Ali Ataizi tarafından terk edilmiş, baba-kız bir daha hiç görüşmemişti. Ünlü oyuncu Babalar Günü'nde Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu ve daha önce hiç anlatmadığı şeyleri anlattı.

Hande Ataizi’yi annesinin 2. eşi ve baba dediği Hadi Çelen büyütmüştü. Güzel oyuncu dün de ‘Babalar Günü' nedeniyle eski eşi Benjamin Harvey ve oğulları Leon'un bir karesini paylaştı. Hande Ataizi paylaştığı fotoğrafa duygusal bir not düştü.

“BİRE NEVİ CİNAYET MAHALLİ”

Hande Ataizi: “Hayvanat bahçesi /Gülhane Parkı kafesler.. .Altı yaşlarında saçları kıvırcık bir kız çocuğu babasının elinden tutmuş bakınıyor etrafına .Güneşli bir günde hayvanat bahçesine getirilmiş tüm çocuklar gibi mutlu hatta yediği sandviç ekmeğine yapılmış kaşarlı tost, onun belki de hayat boyu tadabileceği en güzel lezzet olacak. Bazı anlar mecburiyetten unutulmaz. Burası aslında babamı son gördüğüm yer olduğu için bir nevi cinayet mahalli de sayılabilir.işte ben böyle güzel bir günün ardından terk edildim diye de bakabilirsiniz. Çok hatıram yok babamla ilgili.

