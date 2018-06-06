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Hande Ataizi’nden Talat Bulut itirafı!
Hande Ataizi’nden Talat Bulut itirafı!
Yasak Elma dizisinin setinde Talat Bulut’un tacizine uğradığını iddia eden kostüm asistanı Özge Şimşek, ceza davası açacağını söyledi. Bunun üzerine Hande Ataizi de Özge Şimşek'e destek verdiğini belirtti ve bir dönem kendisinin de Talat Bulut'la benzer bir olay yaşadığını açıkladı.
Magazin 6 Haziran 2018 - 12:17

FOX'ta yayınlanan ‘Yasak Elma' isimli dizide rol alan Talat Bulut, dizinin 19 yaşındaki kostüm asistanı Özge Şimşek'i taciz ettiği iddia edilmişti. Yaşanan bu olay sonrası uzun süredir bir projede yer alamayan oyuncu ve sunucu Hande Ataizi de 18 yıl önce ‘Melekler Evi’ filmindeki rol arkadaşı Talat Bulut'u tacizle suçlamıştı. Talat Bulut'un tekrar tacizle gündeme gelmesi üzerine Hande Ataizi, “Dünyada tacize karşı bir ayaklanma var. Kadınlar artık daha cesur. Ben de o dönem o tarz şeyler yaşadım. Bu emekçi kız, korkmamış dava açacağını söylemiş, helal olsun” ifadelerine yer verdi.

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Son güncelleme: 12:18 - 06.06.2018
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