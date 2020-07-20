Hande Ataizi’nin bikini performansı

Sevgilisi ve oğluyla birlikte İstanbul'da bir otelde yaptığı kısa tatil kendisine yetmemiş olacak ki Hande Ataizi soluğu Yalıkavak'ta bulunan bir otelde aldı.

Karantina dönemini oğlu ve sevgilisi ile birlikte evinde geçiren ve bu süre zarfında sosyal medya hesabından pek de paylaşımda bulunmayan Hande Ataizi, normalleşme süreciyle birlikte adeta bu paylaşımsız zamanların acısını çıkartıyor.

Kısa süre içerisinde yaptığı çok sayıda paylaşım ile karantina günlerindeki sessizliğini unutturan Hande Ataizi, çıktığı tatilden çektiği selfilelerle göz dolduruyor.

Yaptığı paylaşımlarda çekici fiziğini de sergilemekten geri durmayan 46 yaşındaki Hande Ataizi, son kareleriyle takipçilerini heyecanlandırdı.

Yalıkavak’ta bulunan bir otelde tatilini sürdüren Ataizi, bikinili paylaşımları ile beğeni topladı. Ataizi formda fiziğiyle etkileyici bir bikini performansı sergiledi.