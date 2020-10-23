Hande Ataizi’nin evliliği bir gün sürmüştü… Yıllar sonra anlattı

Oyuncu Hande Atizi, Jülide Ateş'in sunduğu '40' programına katıldı. Yıllar önce yaptığı ve bir gün süren evliliğiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Ataizi, programda adeta içini döktü.

Hande Ataizi 2004 yılında Avukat Ahmet Pekin’in oğlu Fethi Pekin ile nikah masasına oturmuş ancak sürpriz evlilik sadece 1 gün sürmüştü. Balayına çıkacakları gün boşanma kararı alan çiftin ayrılığı uzun süre konuşulmuştu.

Hande Ataizi konuk olduğu ’40’ programında bir günlük evliliğinin neden bittiğini açıkladı. Ataizi, “24 saatlik evlilik nasıl bir duyguydu?” sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

“İSTENMEYEN GELİN OLDUM”

* Biz birlikte olduğumuz zaman 8. ayda evlilik teklifi etti. Ben her zaman benim onu sevdiğimden daha çok seven biriyle birlikteydim. Annemin ‘Fethi’ye evlilik sözleşmesi öner. Karşı taraf zengin, para alacak bu kız diye düşünüyor’ sözlerini Fethi’ye söyledim.

* O da ‘Böyle bir şey olmaz evleceneğim kadınla’ dedi. Nikah kıyıldığı gün önüme sözleşme geldi ve imzaladım. En son arabada giderken ‘Beni sevseydin ananla birlikte o sözleşmeyi avukata götürmezdin’ dedi. Sonra böyle deyince benim hayatımda bir annem var. Sonra bir gece olan olay bu oldu.

* Herkesin kafasında gelin-damat modeli var. Beni istemeyebilirler. Ancak karşımdaki insanın duruşu benim için daha önemli. Kukla gibi idare edilmeyen. Kendi başarısını elde etmiş kişi olmasını isterim. Bir şekilde iki kişi el ele verdiğinde her şey hallolur.

“ZENGİN OLAN DA CİMRİ ÇIKTI”

“Hande Ataizi zengin erkekler mi birlikte olur?” sorusunu da yanıtlayan oyuncu “Hayatımda çok varlıklı iki kişi oldu birincisi 24 saatlik evli kaldığım biri, diğeri de ondan sonra birlikte olduğum kişi. Benim için önemli olan Paris’e gitmek değil. Paris’e kimle gittiğim. Hep kalbimin sesi dinledim. Zengin olan da cimri çıktı” dedi.



Hande Ataizi (46) oğlu Leon’un babası Benjamin Harvey’den Mayıs 2018’de boşanmış, 1.5 yıllık yalnızlığına geçen yaz spor hocası Dinç Aydoğdu (26) ile nokta koymuştu. Sevgilisinin evlilik teklifine de “Evet” yanıtını vermişti.