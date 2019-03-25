Hande Dilan Hancı kimdir? Hande Dilan Hancı nereli ve kaç yaşında?

Hande Dilan Hancı, 1990 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Ufak Tefek Cinayetler dizisi ile yaşayan Hande Dilan Hancı hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Hande Dilan Hancı nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star televizyonunda yayınlanan Kuzgun dizisinde Füsun karakterini canlandıran Hande Dilan Hancı hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Hande Dilan Hancı kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

HANDE DİLAN HANCI KİMDİR?

Hande Dilan Hancı, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar ve Viyola bölümü mezunu olan Hancı, aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi’nde Pedagojik Formasyon eğitimi de almıştır. Fransa’da 2007 yılında düzenlenen “ANSA Canetti Müzik Festivali’nde Yaylı Çalgılar Yarışması Solo Viyola birincisidir.

Mucize Müzikal , Two Turkish Tenors, Vişne Bahçesi adlı oyunlarda rol alan Hande Dilan Hancı, Ufak Tefek Cinayetler dizisinin kadrosuna konuk oyuncu olarak dahil olmuş ve ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuzgun dizisinde Füsun karakterine hayat vermektedir. Hande Dilan Hancı 1.70 metre boyunda ve 48 kilodur.

Hande Dilan Hancı'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuzgun (Füsun) (TV Dizisi)

2017 – 2018 – Ufak Tefek Cinayetler (Elif'in gençliği) (TV Dizisi)