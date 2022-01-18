Hande Doğandemir ile Onur Tuna aşklarını ilan etti

Oyuncu Hande Doğandemir'in bir süre önce adı meslektaşı Onur Tuna ile anılmıştı. Doğandemir ve Tuna, sosyal medya hesaplarından birbirlerine kalp emojisi göndererek aşklarını duyurdu.

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‘Annemizi Saklarken’ dizisinde başrolde yer alan Hande Doğandemir’in, meslektaşı Onur Tuna ile birlikte olduğu ileri sürülmüştü.

Geçen günlerde sosyal medya hesabından ayna karşısında verdiği pozu yayınlayan Doğandemir’in, telefonunun arkasındaki fotoğrafta Tuna’nın yer aldığı konuşulmuştu.

Konuyla ilgili şimdiye kadar herhangi bir açıklamada bulunmayan Hande Doğandemir ve Onur Tuna’dan sürpriz bir hamle geldi.

AŞK BELGELENDİ

Tuna’nın yaptığı paylaşıma Doğandemir, siyah kalp emojisi koydu. Tuna da meslektaşının yorumuna kalp emojisi ile karşılık verdi. İkili, böylelikle aşklarını ilan etmiş oldu.

Hande Doğandemir’in ‘Daha İyi Bir Yarın’ adlı filmin setinde tanıştığı Yağız Can Konyalı ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Ünlü oyuncu, “Öyle bir şey yok arkadaşlar. Birçok dedikodu çıkıyor, hangi birini yalanlayayım? Hayatımda kimse yok, olursa niye saklayayım ayrıca?” şeklinde konuşarak, söylentileri yalanlamıştı.

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