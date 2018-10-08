Hande Doğandemir kimdir? Hande Doğandemir nereli ve kaç yaşında? oub4

Evin tek çocuğu olan Doğandemir, ortaokul ve lise eğitimlerini Ankara’da tamamlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Hande Doğandemir yaklaşık 8 yıldır ekrandadır.
Peki şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Can Kırıkları adlı dizide Leyla Akgün isimli bir polisi canlandıran Hande Doğandemir kimdir? Hande Doğandemir nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…
HANDE DOĞANDEMİR KİMDİR
Hande Doğandemir, 22 Kasım 1985 yılında Ankara Bahçelievler’de dünyaya geldi. Evin tek çocuğu olan Doğandemir, ortaokul ve lise eğitimlerini Ankara’da tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji bölümü mezunudur. Akademi 35’buçukta oyunculuk eğitimi almıştır. Kamera arkasında programcılık yapmaya stajyerlikle başladı. Vahide Gördüm ve Altan Gördüm’ün oyunculuk okuluna gitti. Bana Masal Anlatma adlı filmde Ayperi karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir.
Keskin Bıçak, Sen de Gitme, İbret-i Ailem, Böyle Bitmesin, Şubat ve Leyla ile Mecnun gibi dizilerden sonra Güneşi Beklerken'de canlandırdığı “Zeynep” karakteri ile geniş kitlelere ulaştı. Leyla ve Zeynep adlı iki kadın polisin hikayesinin anlatıldığı Can Kırıkları adlı dizide Leyla Akgün karakterine hayat veren Hande Doğandemir, 1.70 metre boyunda, 53 kilo ve Yay burcudur.
Hande Doğandemir’in rol aldığı diziler ve filmler:
Can Kırıkları- 2018
Kaybedenler Kulübü Yolda – 2018
Her Şey Aşktan (Pelin) (Sinema Filmi)- 2016
Racon: Ailem İçin (Yağmur/Azra) – 2015
Bana Masal Anlatma (Ayperi) (Sinema Filmi) – 2015
Güneşi Beklerken – 2013-2014
Şubat – 2012
Leyla ile Mecnun – 2012
Böyle bitmesin (Ceylan) – 2012
İbret-i Ailem (İpek) – 2012
Sen de Gitme (Aslı)- 2011-2012
Keskin Bıçak (Aslı) – 2010
Kahramanlar (Zeynep) – 2010