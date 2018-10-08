Hande Doğandemir kimdir? Hande Doğandemir nereli ve kaç yaşında? oub4

Hande Doğandemir, 22 Kasım 1985 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. İlk ekran deneyimini 2011 yılında TRT Okul'da "Hatırlar mısınız?" adlı programda iki yıl sunuculuk yaparak yaşayan Hande Doğandemir hakkında öğrenmek istediklerinizi haberimizde bulabilirsiniz... Hande Doğandemir kimdir ve nerelidir?

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Evin tek çocuğu olan Doğandemir, ortaokul ve lise eğitimlerini Ankara’da tamamlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Hande Doğandemir yaklaşık 8 yıldır ekrandadır.

Peki şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Can Kırıkları adlı dizide Leyla Akgün isimli bir polisi canlandıran Hande Doğandemir kimdir? Hande Doğandemir nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

HANDE DOĞANDEMİR KİMDİR

Hande Doğandemir, 22 Kasım 1985 yılında Ankara Bahçelievler’de dünyaya geldi. Evin tek çocuğu olan Doğandemir, ortaokul ve lise eğitimlerini Ankara’da tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji bölümü mezunudur. Akademi 35’buçukta oyunculuk eğitimi almıştır. Kamera arkasında programcılık yapmaya stajyerlikle başladı. Vahide Gördüm ve Altan Gördüm’ün oyunculuk okuluna gitti. Bana Masal Anlatma adlı filmde Ayperi karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir.

Keskin Bıçak, Sen de Gitme, İbret-i Ailem, Böyle Bitmesin, Şubat ve Leyla ile Mecnun gibi dizilerden sonra Güneşi Beklerken'de canlandırdığı “Zeynep” karakteri ile geniş kitlelere ulaştı. Leyla ve Zeynep adlı iki kadın polisin hikayesinin anlatıldığı Can Kırıkları adlı dizide Leyla Akgün karakterine hayat veren Hande Doğandemir, 1.70 metre boyunda, 53 kilo ve Yay burcudur.

Hande Doğandemir’in rol aldığı diziler ve filmler:

Can Kırıkları- 2018

Kaybedenler Kulübü Yolda – 2018

Her Şey Aşktan (Pelin) (Sinema Filmi)- 2016

Racon: Ailem İçin (Yağmur/Azra) – 2015

Bana Masal Anlatma (Ayperi) (Sinema Filmi) – 2015

Güneşi Beklerken – 2013-2014

Şubat – 2012

Leyla ile Mecnun – 2012

Böyle bitmesin (Ceylan) – 2012

İbret-i Ailem (İpek) – 2012

Sen de Gitme (Aslı)- 2011-2012

Keskin Bıçak (Aslı) – 2010

Kahramanlar (Zeynep) – 2010