Hande Doğandemir paylaştı: 6 yıl oldu…

Oyuncu Hande Doğandemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bir dönem kadrosunda bulunduğu ve ses getiren dizisi Güneşi Beklerken ile ilgili anılarını tazeledi.

Başrollerini Yağmur Tanrısevsin, Kerem Bürsin ve Emre Kınay gibi isimlerle paylaştığı Güneşi Beklerken dizisi ile geniş bir kitle tarafından tanınan oyuncu Hande Doğandemir, geride bıraktığımız gün, yayına başlamasının 6. yılını kutlayan dizisi hakkında paylaşımda bulundu.

“CANIM ZEYNEP”

Hande Doğandemir, dizideki rol arkadaşı Kerem Bursin ile sarılırken görüldüğü bir kareyi twitter hesabından paylaştı. Doğandemir aynı zamanda gelinlik giymiş bir karesini de eklediği paylaşımına; “6 yıl oldu demişsiniz. Aynı tutkuyla, teşekkürler! Hala benim için de çok özel… Canım Zeynep! Bu arada görseldeki biziz biz”