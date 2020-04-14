Hande Doğandemir’den Salda Gölü eleştirisi

Oyuncu Hande Doğandemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Salda Gölü'nde başlayan inşaat çalışmalarını eleştirdi ve zamanlamayı manidar buldu.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden oyuncu Hande Doğandemir, bu defa da önemli bir gündem maddesini sayfasına taşıdı.

Doğandemir, ev karantinası günlerine dair paylaşımlarda bulunduğu sosyal medya sayfasından bu defa Salda Gölü hakkında bir paylaşım yaptı.

‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak bilinen Salda Gölü’nün kıyısında çıplak ayakla dahi basılması yasak olan beyaz kumları üzerinde tüm tepkilere rağmen Millet Bahçesi projesi kapmasında inşaat çalışmalarına başlanmasını eleştiren Doğandemir, Instagram hesabından “Salda Gölü ve müthiş zamanlama” notunu yazdığı bir kare paylaştı.