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Hande Erçel, ablası ve eniştesinin mutluluk pozuna Kerem Bürsin’den yorum

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile evli olan Caner Yıldırım, sosyal medya hesabından eşi ve baldızıyla olan fotoğrafını paylaştı. Karede olmayan Hande Erçel'in sevgilisi Kerem Bürsin ise sitemkar bir yorumda bulundu.

Yayınlanma: 11:13 - 19 Ocak 2022 Güncellenme:
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Hande Erçel, ablası ve eniştesinin mutluluk pozuna Kerem Bürsin’den yorum

Oyuncu Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel 30 yaşına bastı. Erçel yeni yaşını eşi Caner Yıldırım, kızı Mavi ve kardeşi ile kutladı.

Sapanca’ya giden ekipten Caner Yıldırım kutlama fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Yıldırım, fotoğrafta Hande Erçel’in kalbine sevgilisi Kerem Bürsin’i etiketledi.

Bürsin’den paylaşıma yorum gecikmedi.

Ünlü oyuncu fotoğrafın altına “Bayılıyorum size! Ve beni hep dışlamanıza” yazdı.

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