Hande Erçel annesinin rahatsızlığını böyle açıkladı

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Annesi Aylin Erçel’in yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Hande Erçel, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı… Hastane odasında annesi ile el ele çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Hande Erçel, altına şunları yazdı:

Canım annem… Evrende her şeyin bir döngü olduğunu, sevginin, iyiliğin verdikçe çoğaldığını ve katlanıp seni bulduğunu , en zor sınavlarımızda bile yürekten şükretmeyi bana sen öğrettin. Senin gözlerindeki yaşam sevincini gördükçe her şeyi göğüsleyebilirim ve kalbimdeki inanç tahmin bile edemeyeceğim bir güçle beni ayakta tutuyor. Sen dünyanın en güzel en güçlü kadınısın … Biz, ablam, babam sen ve ben, hep birlikte bir çok şeyin üstesinden geldik yine geleceğiz.

Ne kadar guzel bir aileye sahibim her zaman farkındaydım da şu geçirdiğimiz zor günlerde daha da cok şükrediyorum … Çok güzel insanlar biriktirmişim beni gerçekten bilen Tanıyan dışında hiç görmemiş ama sevgisini hic esirgememiş olanlarla hislerimi paylaşmak istedim..

Desteğiniz duanız,hassasiyetiniz benim için çok kıymetli…