Hande Erçel ile Kaan Yıldırım Londra’da tatilde
Kerem Bürsin'den yeni ayrılan Hande Erçel, Hadise'nin eski aşkı Kaan Yıldırım ile anılmaya başlanmıştı. İkili aşk sorularından kaçmıştı. Erçel, Yıldırım ile Londra'da görüntülendi.
Final yapan ‘Sen Çal Kapımı’ adlı dizinin setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı, Maldivler’de ortaya çıkmıştı. 2021 yılında aşk yaşadıkları belgelenen ikili, geçen ay ayrılmıştı.
Kaan Yıldırım ise; geçen yıl Hadise ile aşk yaşamıştı. İlişkileri bir yıl sürmüştü.
Yıldırım’ın adı geçen günlerde Kerem Bürsin’den yeni ayrılan Hande Erçel ile anılmıştı.
Aşk iddialarını yanıtsız bırakan Erçel ile Yıldırım, İngiltere’de görüntülendi. İkili, Londra’da tatil yapıyor.