Hande Erçel, Murat Dalkılıç’tan neden ayrıldığını açıkladı

Hande Erçel, şarkıcı Murat Dalkılıç'tan neden ayrıldığını şu sözlerle açıkladı: "Ağır bir süreçten geçiyoruz ve bu yolda sadece ailemle olmak istiyorum."

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Bir süredir birlikte olan Hande Erçel ile Murat Dalkılıç sürpriz bir şekilde ayrıldı. Ayrılık nedeni olarak Dalkılıç’ın Erçel'i yabancı uyruklu iki kadınla aldatması yönünde iddialar vardı.

Ayrılıkla ilgili ilk açıklama Erçel’den geldi. Erçel, aldatılma iddialarının doğru olmadığını belirterek, annesinin sağlık sorunları nedeniyle ilişkisini sonlandırdığını şöyle ifade etti: “Hayatımın en zor günlerinde, hakkımda çıkan haberlerle ilgili açıklama yapmak en son istediğim şey ama her gün yeni bir haberle gündem olmak beni daha da yıpratıyor. O yüzden bu açıklamayı yapmak zorunda hissediyorum. Ağır bir süreçten geçiyoruz ve bu yolda sadece ailemle olmak istiyorum. İddiaların aksine ilişkimi sonlandırma kararımın tek sebebi budur. Tek konsantrasyonum annem ve biz bu kötü günleri en güzel şekilde atlatacağız. Bu dönemde hassasiyetinizi rica ederim.”