Hande Erçel saatler içerisinde milyonu geçti!
Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan ünlü oyuncu Hande Erçel’in Instagram’dan paylaştığı fotoğraflara beğeni yağdı. Dizide Eda Yıldız rolünü canlandıran Erçel, sarı elbisesiyle çekilen fotoğraflarını “Eda” notuyla paylaştı.
Kısa bir süre önce uzatmalı sevgilisi Murat Dalkılıç’tan ayrılan Hande Erçel’in Instagram’da 13,9 milyon takipçisi bulunuyor. Şimdilerde attığı her adım yakından takip edilen Erçel’in yaz pozlarına hayranları beğeni yağdırdı.
Hande Erçel’in paylaşımı bir kaç saat içinde 1,6 milyondan fazla beğeni aldı.