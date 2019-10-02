Hande Erçel: Sınırımı zorlarım

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile mutlu bir ilişki sürdüren oyuncu Hande Erçel, bir dergiye verdiği röportajda oyunculuk mesleğindeki en büyük mutluluğunu paylaştı.

Şu aralar yeni dizisi Azize için kamera karşısına geçen Hande Erçel, bir derginin bu ayki sayısına kapak oldu. Aşk hayatı dair pek çok konuda konuşan Erçel, çarpıcı açıklamalar yaptı. ‘Güneşin Kızları', ‘Aşk Laftan Anlamaz', ‘Siyah İnci' ve ‘Halka' gibi dizlerde rol alan Hande Erçel, “Oyunculukta en büyük mutluluğum sınırlarımı zorlamak, yapabileceklerimi görmek sanırım. İçimde kaç kadın karakter varsa teker teker oynama düşüncesi beni cezbediyor” açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti.