Hande Erçel, son paylaşımıyla Kim Kardashian’a benzetildi
Şarkıcı Murat Dalkılıç’la yaşadığı ilişkiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Hande Erçel, sosyal medya sayfası üzerinden paylaştığı fotoğrafla dünyaca ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian’a benzetildi.
“ALTINCI KARDEŞLERİ GİBİ”
Murat Dalkılıç ile ayrılığı, annesinin hastalığı derken ekranlardan uzak kalan oyuncu Hande Erçel, önceki gün sosyal medya sayfasından bir fotoğraf paylaştı. Hande Erçel, benzinlikteki pozuyla reality şov yıldızı Kim Kardashian’a benzetildi. Oyuncuya; “Kardashian kızlarının altıncı kardeşleri gibi” şeklinde yorumlar yağdı.