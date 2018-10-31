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Hande Erçel, son paylaşımıyla Kim Kardashian’a benzetildi
Hande Erçel, son paylaşımıyla Kim Kardashian’a benzetildi
Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Hande Erçel, sosyal medya sayfasından yaptığı bir paylaşımla Kim Kardashian'a benzetildi.
Magazin 31 Ekim 2018 - 08:27

Şarkıcı Murat Dalkılıç’la yaşadığı ilişkiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Hande Erçel, sosyal medya sayfası üzerinden paylaştığı fotoğrafla dünyaca ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian’a benzetildi.
ekran-alintisi“ALTINCI KARDEŞLERİ GİBİ”

Murat Dalkılıç ile ayrılığı, annesinin hastalığı derken ekranlardan uzak kalan oyuncu Hande Erçel, önceki gün sosyal medya sayfasından bir fotoğraf paylaştı. Hande Erçel, benzinlikteki pozuyla reality şov yıldızı Kim Kardashian’a benzetildi. Oyuncuya; “Kardashian kızlarının altıncı kardeşleri gibi” şeklinde yorumlar yağdı.

kimkardashian
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Son güncelleme: 08:29 - 31.10.2018

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