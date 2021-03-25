Hande Erçel: Söylediklerim acıtabilir

Hande Erçel konuk olduğu ‘İbrahim Selim ile Bu Gce’ programında özel hayatıyla ilgili bilinmeyenlerini anlattı. Anne olmak istediğini belirten Erçel, “İleride çocuğum olsun. Ben de çok istiyorum” dedi.

Ünlü oyuncunun açıklamalarından satır başları şöyle:

* Küçükken sessiz sakin bir çocuk değildim. Balıkesir’de özgür büyüdüğümüz için de çok konuşan çocuklardık.

* 2011 yılında, 17 yaşımda İstanbul’a geldim 10 sene oldu. Ben İstanbul’da büyümek istemezdim çünkü küçük yerde herkes birbirini tanır. Bir mahallede bütün çocukların sokakta birlikte oynadığı bir yerde büyüdüm.

* Biz mahalleden çıkamazdık. Liseye geçene kadar babamsız bir yere gidemezdim, bir cadde vardı o caddeyi geçince babama haber giderdi gelir bizi oradan alırdı.

“ABLAMLA İKİZ GİBİYİZ”

* Ablam Gamze ile aramızda bir yaş var. Biz ikiz gibiyiz… Bizi çok aynı büyüttüler. Saçlarımızı aynı kestirdiler, aynı kıyafetleri giydirdiler. Yıllar sonra büyüdükçe farklı kıyafetler giyince aramızda ufak tartışmalar çıktı. Gamze yaramazlık yapar benim üstüme atardı.

* Hiç sahte hesabım yok, ama sağ olsun arkadaşlarım ne bilmem gerekiyorsa söylüyor.

* Bilmediğim konu hakkında hiç atıp tutmadım çünkü çok utanırım, bir konuyu bilmiyorsam ‘bilmiyorum’ derim.

* Sinirlenince gözüm döner, ortalığı yakarım.

“SİVRİ DİLLİYİM”

* Benim dilim çok sivri, tartışırken gözüm döner söylediklerim biraz acıtıyor olabiliyor.

* Ergenlik dönemim tam belaydı. ‘Okula’ diye evden çıktım. Okul formamın altına eşofmanlarımı giyip ‘ilk otobüs nereye’ diye sordum ve Eskişehir’e gittim. Bunu lise 2’de yaptım. Biz o zaman Balıkesir’de yaşıyorduk. Eskişehir’de otobüsten indim telefonumu açtım babam ‘karşıya gel’ dedi. Babam haberi almış benden önce Eskişehir’e gitmiş.

* Ayna karşısında kendi kendime konuşurum. Kendimle yüzleşiyorum.

“BUGÜNLERİ HAYAL ETTİM”

* Sosyal medyada bazen ‘ben bunu neden paylaştım’ deyip sildiğim içerikler oluyor. Çünkü çok fazla yanlış yere çekildiği oluyor. Onun dışında sosyal medyamı samimi kullanıyorum. Bir iletişim aracı orası bizim için…

* Ben hep bugünlerin geleceğini hayal ettim. Hayal etmezsen gerçekleşmez zaten. Endişelendiğim, korktuğum anlar oldu. Çok zorlandığım zamanlar da oldu ama bir şeyi çok isteyince araya ne girerse girsin ondan vazgeçemiyorsun. O şey olana kadar neler olursa olsun yapana kadar devam edeceksin.

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